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«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на матч 21 декабря

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на матч 21 декабря
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Вашингтон» — «Каролина».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.10.

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Сложный календарь забрал у «столичных» всю энергию и эмоции. Небольшой перерыв и поддержка болельщиков помогут восполнить запасы. В Рождественскую паузу будет возможность оклематься полностью. До её наступления Спенсеру Карбери нужно выжать максимум.

Пока что тренер обходится без подспорья Александра Овечкина. Для возвращения на лёд капитану «Вашингтона» осталось провести одну-две полноценные тренировки. Ждём не дождёмся! В отсутствие россиянина результативность Алексея Протаса пошла на спад. Иван Мирошниченко больше радует перехватами и выполнением черновой работы.

У «Каролины» проблемы посерьёзнее, чем у «Кэпиталз». Мы привыкли видеть «ураганов» в числе претендентов на победу в регулярном чемпионате НХЛ, а они на пороге выпадания из топ-10. Выиграли только 6 из 13 предыдущих матчей. Шесть поражений потерпели по итогам 60 минут.

Всего лишь одно очко за этот период времени подопечные Рода Бриндамора набрали на выезде — с «Коламбусом» (4:5 Б). И это при том, что в соперниках было много клубов из нижней части сводной таблицы НХЛ. «Столичные» в среднем за игру забрасывают на 1,2 шайбы больше, чем «островитяне» (3,8 гола против 2,6). Разница ощутимая. Кочеткова ждёт сложное испытание.

Предлагаем проверить итоговую победу хозяев. Родные стены помогут им увеличить отрыв в турнирной таблице Столичного дивизиона от «Каролины». Пока что он составляет три очка.

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