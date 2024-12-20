«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Виктора Гусева на матч Бундеслиги 20 декабря

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Ставка: первый тайм результативнее второго за 3.02.

«В 15-м туре Бундеслиги лидер будет принимать команду, которая делит 3-4-е места. Разница между ними — 6 очков.

Однако если в предыдущем туре «Лейпциг» дома выиграл у ближайшего конкурента «Айнтрахта» (2:1), то «Бавария» с таким же счётом потерпела сенсационное выездное поражение от середняка турнирной таблицы «Майнца». Этот проигрыш стал для мюнхенцев первым в нынешнем сезоне Бундеслиги (при трёх ничьих и десяти победах).

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Существенным ударом для лидера стала потеря травмированного голкипера Нойера. И хотя «Бавария» остаётся лидером по наименьшему числу голов в свои ворота, в его отсутствие команда стала регулярно пропускать мячи. А вернётся Нойер, судя по всему, не очень скоро.

В последнем матче между двумя клубами «Бавария» дома в феврале победила — 2:1 (с двумя голами Кейна, который, кстати, снова готов сыграть после травмы). А осенью прошлого года встреча в Лейпциге закончилась вничью — 2:2.

Нынешний «Лейпциг», похоже, возвращает себе былую силу после длительной серии без побед. Добавили уверенность две подряд победы над «Айнтрахтом», включая кубковую. Хорош Опенда, который регулярно забивает или делает результативные передачи. У него 6 мячей и 3 голевые передачи в 14 турах. 5 голов и 2 паса у его партнёра по атаке Шешко.

Добавим, что лидирует в общей бомбардирской гонке Кейн, у которого 14 голов и 5 передач в 12 играх. 5+4 у Олисе, 8+1 у Мусиалы. С такой атакой «Бавария» заметно опережает другие команды Бундеслиги по количеству забитых мячей.

Укрепят ли мюнхенцы своё лидерство в последнем матче перед зимней паузой, которая продлится до 10 января? Второе подряд поражение «Баварии» предположить довольно сложно.

Больше того, склонен думать, что хозяева, отбросив осторожность, поспешат с самого начала встречи обеспечить себе преимущество и в каком-то смысле сразу реабилитироваться перед болельщиками за досадное поражение от «Майнца», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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