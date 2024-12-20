«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Семёна Зигаева на игру Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 за 1.63.

«Бавария» в чемпионате Германии выглядит неплохо, мюнхенцы идут на первом месте и имеют небольшой отрыв. Правда, тут и заслуга соперников, которые далеко не всегда пользуются осечками команды Компани. В минувшем туре «Бавария» проиграла в Майнце, но это удивит лишь тех, кто не смотрит Бундеслигу. Потерей воспользовались лишь «Байер» и «Лейпциг».

«Лейпциг» после ужасного провала в Лиге чемпионов, где команда Розе проиграла шесть матчей из шести и стала первой вылетевшей из турнира. Теперь «РБ» может сосредоточиться на внутренних соревнованиях, в Кубке Германии «Лейпциг» уже в 1/4 финала, там им предстоит сыграть против «Вольфсбурга». В чемпионате после победы над «Айнтрахтом» команда Марко Розе уже в шести очках от лидирующей «Баварии».

Фаворит – «Бавария», она целостнее по сезону, у неё длиннее скамейка и она играет дома. Плюс у обеих команд есть важные потери, но Кейн точно будет в заявке, а потому «Лейпцигу» нужно решать ещё и эту проблему. Верю в обоюдоострый футбол с голами и успехом хозяев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».