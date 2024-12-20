«Верона» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Верона» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 7.40.

«Верона» на своём поле примет «Милан» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Гости всё ещё идут далеко от верхушки таблицы, чередуют разные исходы… Но сейчас они должны обыгрывать хозяев поля.

«Верона» в прошлом туре смогла обыграть «Парму». Результативная была игра, пять забитых голов на двоих. Веронцы выиграли 3:2. Они действительно сыграли лучше, выглядели уверенно, хотя уровень соперника позволял так играть.

Для жёлто-синих эта победа стала первой за пять встреч — они прервали серию неудач. Если же брать девять последних матчей, то выиграл коллектив из Вероны всего лишь дважды. А остальные были не ничьи с поражениями, а только проигрыши. В том числе терпел неудачи клуб и в матчах с равными соперниками — 1:4 от «Эмполи», 0:1 от «Кальяри», 0:1 от «Лечче».

С такими результатами рассчитывать «Вероне» в турнире на что-то трудно. Хотя она по крайне мере стоит за пределами зоны вылета — 17-я строчка. Впрочем, от нижестоящих противников клуб отрывается на минимальное количество очков. Также важно отметить, что у веронцев худшая статистика забитых и пропущенных мячей — «-18». В Серии А клуб пропускал больше всех — 39 голов.

«Милан» на фоне соперника, конечно, выглядит намного лучше. Но это очевидно — уровень клубов разный. Если же миланцев сравнивать с другими топовыми коллективами, то тут уже начинаются проблемы. Сейчас с 23 баллами подопечные Фонсеки идут на восьмом месте, за пределами еврокубковой зоны. Ситуация уже ухудшилась настолько, что от топ-5 «Милан» отстаёт на восемь очков.

И это неудивительно, слабый сезон проводит команда Фонсеки. У неё даже в пяти последних турах была всего одна победа — 3:0 с «Эмполи». В остальных же противостояниях клуб трижды сыграл вничью и один раз уступил.

Само собой, на результаты «Милана» влияла и Лига чемпионов, в которой он чередовал игры с Серией А. Хотя в последних турах еврокубка клуб ещё неплохо выглядел — обыграл «Реал» Мадрид в том числе (3:1).

В общем, я думаю, у гостей проблем не должно возникнуть. ЛЧ ушла на перерыв, вернется только в конце января. Так что «Милан» может сконцентрироваться на Серии А, в которой он редко стал побеждать в последнее время. Уровень же «Вероны» явно ниже — тут ей не на что рассчитывать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».