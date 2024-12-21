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Названы шансы «Арсенала» прервать неудачную серию в АПЛ

Названы шансы «Арсенала» прервать неудачную серию в АПЛ
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21 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Арсенал». Матч пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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«Арсенал» идёт на серии из двух матчей без побед в чемпионате Англии.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.66, что составляет около 60% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 5.80 — приблизительно 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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