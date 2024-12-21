«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

В середине недели «Арсенал» на «Эмирейтс» выбил «Кристал Пэлас» из Кубка лиги Англии — 3:2. Оливер Гласнер выпустил на лондонское дерби основной состав. Его подопечные боролись до самого конца. «Кристал Пэлас» будет полон решимости отомстить «канонирам». Не стоит смотреть на 15-е место в турнирной таблице и только три победы в 16 турах. «Стекольщики» выложатся на полную.

Потеря очков в предыдущих двух турах укрепляет желание «канониров» выиграть второе подряд лондонское дерби за неделю. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков. Надо догонять. Иначе положение из сложного станет угрожающим. Также стоит отметить, что защита «канониров» ослаблена. Не хватает профильного левого латераля.

Воспользовавшись ошибками обороны, «Кристал Пэлас» смог забить два гола на «Эмирейтс». Вполне вероятно, найдёт бреши и в этот раз. Хорошим вариантом для ставки выглядит П2 + ТБ 2.5 мяча. «Стекольщики» не выиграли ни одной из пяти последних очных встреч. Более того, даже ничьих нет. При этом в четырёх матчах «канониры» забили не меньше двух мячей. Ждём, что «Арсенал» снова победит и будет много голов.