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Букмекеры назвали шансы «Ман Сити» прервать неудачную серию

Букмекеры назвали шансы «Ман Сити» прервать неудачную серию
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В субботу, 21 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

В семи предыдущих турах АПЛ «горожане» одержали лишь одну победу.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.30 (около 30% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Вилла Парк» в Бирмингеме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

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