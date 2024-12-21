«Астон Вилла» — «Ман Сити»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 1.72.

Хосеп Гвардиола по-прежнему жалуется на плотный календарь и кадровые проблемы. Вот только раньше у него получалось побеждать в тех же условиях, даже практически не делая замен по ходу встреч. И тут действительно есть вопросы к тренерскому штабу, ведь многие лидеры в строю. Холанд, Де Брёйне, Фоден и Гюндоган, например, играли с «МЮ».

Ещё одна причина, по которой «Астон Вилла» сможет на что-то рассчитывать в предстоящем матче, кроется в истории противостояния. Дело в том, что в Бирмингеме «Манчестер Сити» регулярно сталкивается если не с проблемами, то как минимум с трудностями. В последних двух очных встречах бирмингемцы вообще добыли победу и ничью.

На этот раз, с учётом сегодняшнего состояния обеих сторон, «Вилла» вполне может создать очередные трудности для «Сити». Ставка на голы в обе стороны, как говорится, мастхэв — должна быть. Но букмекеры всё понимают, а потому коэффициент низкий. Полагаю, можно рискнуть и выбрать что-то из 1Х и ИТБ1 1.5 мяча. Хотя хозяева могут и не проиграть, и забить пару мячей.