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«Барселона» — «Атлетико» Мадрид: определён фаворит центрального матча дня

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид: определён фаворит центрального матча дня
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В субботу, 21 декабря, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа мадридского «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.05 (24% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (26%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Барселоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

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