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«Барселона» — «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.92.

Мадридский «Атлетико» набрал просто сумасшедший ход. Последний раз он потерпел поражение в конце октября, уступив «Бетису». Неизвестно, что Диего Симеоне такого сказал своим подопечным, но с тех пор они просто безупречны. В 11 матчах в разных турнирах, включая Кубок Испании и Лигу чемпионов, добыли 11 побед. «Барселона» же после впечатляющего отрезка на старте сезоне спикировала в зону турбулентности.

На таком фоне мадридский клуб смотрится, конечно, более привлекательно… Несмотря на некоторые нюансы, ожидаем его триумф. Что за нюансы? Во-первых, каталонская команда по-прежнему хорошо собирается после неудач. После домашнего поражения от «Лас-Пальмаса» вынесла на выезде «Мальорку» со счётом 5:1.

Ещё один нюанс — история очных встреч. Дело в том, что сине-гранатовые выигрывают у «матрасников» с 2021 года, а именно в пяти матчах подряд. Причём в четырёх последних — всухую. И всё-таки проблем у «Барселоны» гораздо больше, чем преимуществ над соперником. Минус травмированный Ямаль и дисквалифицированный Флик. А при таких раскладах «Атлетико» можно как минимум рассчитывать на очки. Счёт может быть в районе 1:1 или даже 2:1 в пользу гостей.

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