«Бавария» — «Лейпциг»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Бавария» и «Лейпциг» сыграют в 15-м туре чемпионата Германии. В прошлом туре мюнхенцы неожиданно проиграли «Майнцу» в гостях – 1:2. Это поражение стало первым в турнире в этом сезоне для «Баварии». И при этом «Майнц» сыграл так, как можно было сыграть против «Баварии» на своём поле, он даже агрессивно сыграл, воспользовался проблемными точками соперника. И в общем, конечно, команда Компани сейчас должна реагировать на то поражение.

«Лейпциг» же, в свою очередь, во второй раз за три недели обыграл «Айнтрахт». На этот раз он сделал это в чемпионате – 2:1. «РБ», пожалуй, обыграл соперника по делу, неплохо сдержав его, и Мармуша в частности. Опять Шешко с Опенда забили по голу. В общем, «Лейпциг» постепенно, как кажется, выходит из кризиса. Он обладает очень сильным нападением, постепенно возвращаются игроки, которые долгое время не играли из-за травм.

Понятно, что «Бавария» фаворит, она, скорее всего, дома победит. Но я бы здесь учёл сильную линию атаки «Лейпцига» и на это сделал бы акцент. Я возьму ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.70. Думаю, что «Бавария» забьёт, ну а «Лейпциг» ответит, у него очень сильная атака», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».