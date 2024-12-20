«Жирона» — «Вальядолид»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Вальядолид».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«После 17 туров «Жирона» занимает 10-е место в турнирной таблице с 22 очками. В последних пяти матчах «Жирона» не одержала ни одной победы. У команды четыре поражения и одна ничья в различных турнирах. В предыдущем туре каталонцы уступили «Мальорке» со счётом 1:2, несмотря на численное преимущество с 32-й минуты. Основной проблемой команды является нестабильная игра в обороне, что подтверждается тем, что в среднем команда пропускает по 1,5 мяча за игру.

«Вальядолид» находится на 19-м месте с 12 очками. В последних пяти встречах «Вальядолид» одержал две победы и потерпел три поражения. Недавно клуб объявил о назначении нового главного тренера — Диего Мартина Кокка Перы, ранее работавшего со сборной Мексики.

В целом ожидается интересный и результативный матч с небольшим преимуществом хозяев поля. Учитывая проблемы в обороне у обеих команд, считаем, что встреча получится результативной. «Жироне» надо выбираться из полосы неудач, а «Вальядолид» с новым тренером постарается показать достойную игру. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».