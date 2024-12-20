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«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.95.

«Салават Юлаев» в случае победы может выйти на первое место на Востоке. По потерянным очкам команда и так находится на первом месте, но поражение в Казани помешало пока выйти в лидеры. Но омрачает ситуацию в команде невыплата зарплаты игрокам – вновь задержки по выплатам у уфимцев, что влияет на настрой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не стал бы здесь предсказывать победителя. Конечно, «Металлург» мне видится небольшим фаворитом, можно было бы поставить на хозяев, но я думаю, что в этом матче будет большое количество заброшенных шайб. Хочу вам предложить ставку тотал больше 5 шайб», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

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