«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.95.

«Салават Юлаев» в случае победы может выйти на первое место на Востоке. По потерянным очкам команда и так находится на первом месте, но поражение в Казани помешало пока выйти в лидеры. Но омрачает ситуацию в команде невыплата зарплаты игрокам – вновь задержки по выплатам у уфимцев, что влияет на настрой.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Я не стал бы здесь предсказывать победителя. Конечно, «Металлург» мне видится небольшим фаворитом, можно было бы поставить на хозяев, но я думаю, что в этом матче будет большое количество заброшенных шайб. Хочу вам предложить ставку тотал больше 5 шайб», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».