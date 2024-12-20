«Бавария» — «Лейпциг»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ!

20 декабря «Бавария» в рамках 15-го тура чемпионата Германии примет «Лейпциг». Поединок в Мюнхене начнётся в 22:30 мск. Всем клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию:

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В прошлом туре «Бавария» потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги. Выездной проигрыш «Майнцу» стал первым в чемпионате для наставника мюнхенцев Венсана Компани. Таким образом, в ведущих пяти европейских лигах остались только две команды, которые ещё не проигрывали: «ПСЖ» во Франции и «Ювентус» в Италии.

На днях британское издание Give me Sport представило свою версию топ-10 лучших молодых игроков современности. В список попали футболисты и «Баварии», и «Лейпцига». Первую строку занял Ламин Ямаль из «Барселоны». Мюнхенец Джамал Мусиала замкнул тройку лучших, а Хави Симонс из «Лейпцига» оказался на седьмом месте. Порядок у гостей и с вратарской линией. Голкипер Петер Гулачи занял девятое место по проценту отражённых ударов среди вратарей топ-7 чемпионатов.

После 14 сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 33 очка. «Лейпциг» отстаёт от соперника на шесть баллов. В пяти последних очных поединках мюнхенцы одержали только одну победу.

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