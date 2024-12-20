«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на игру 15-го тура Бундеслиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» – «РБ Лейпциг» в 15-м туре Бундеслиги сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.95.

«Несмотря на то что это даже не конец первого круга, матч, мне кажется, может оказать большое влияние на всю чемпионскую гонку в Германии. «Бавария» сейчас явно не в порядке, слишком серьёзны потери. Без Нойера и Кейна это совсем другая команда. Забивать толком некому. А Кейн был машиной настоящей, который забивал почти в каждой игре, и не по одному разу. И вот уже вылетели из Кубка Германии, проиграли «Майнцу» в чемпионате. И это на фоне того, что «Байер» постепенно прибавил. Если Леверкузен сократит отставание до двух очков или до одного очка, то «Бавария» и её ещё не очень опытный тренер могут занервничать.

А «Лейпциг» очень хороший футбол показал а матче с «Айнтрахтом», который шел вторым до прошлого тура. В Лиге чемпионов дела плохи, но в Бундеслиге шесть очков отрыва от «Баварии» и два от «Байера» — это неплохой результат.

Мне кажется, что «Бавария» без Кейна вряд ли сможет смять «Лейпциг». Может просто не хватить завершителя атак, чтобы реализовать много моментов. Гости, понимая риски, не будут слишком уж раскрываться. Поэтому поставлю на «тотал меньше 3.5». «Лейпцигу» здесь важно не уступить. Ничья будет неплохим результатом», — приводит слова Титова «РБ Спорт».