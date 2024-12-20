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«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на встречу Бундеслиги

«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на встречу Бундеслиги
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (+2) за 1.71.

«Бавария» — «Лейпциг» — матч, который откроет очередной тур Бундеслиги, матч интересных очень соперников. Единственное, что у «Баварии» всё-таки есть серьёзные проблемы. Во-первых, Мануэль Нойер выбыл до весны, Харри Кейн отсутствует. У «Баварии» много футболистов, конечно, таких перенапрягшихся, я думаю, с учётом еврокубков. «Лейпциг» просто настолько плох в Лиге чемпионов, что сложно про его усталость говорить.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, букмекеры несколько переоценивают возможности «Баварии» вот в таком текущем составе, что мы, собственно, увидели в последней игре с «Майнцем». Конечно, игра в Мюнхене, но «Лейпциг», если будет играть смело, вполне может доставить «Баварии» некоторые проблемы.

Я бы выбрал ставку «Лейпциг» с форой (+2) за коэффициент 1.71, что-то это многовато для такого соперника. «Бавария» громить-то не должна, в один мяч бы выиграть», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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