«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на встречу Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (+2) за 1.71.

«Бавария» — «Лейпциг» — матч, который откроет очередной тур Бундеслиги, матч интересных очень соперников. Единственное, что у «Баварии» всё-таки есть серьёзные проблемы. Во-первых, Мануэль Нойер выбыл до весны, Харри Кейн отсутствует. У «Баварии» много футболистов, конечно, таких перенапрягшихся, я думаю, с учётом еврокубков. «Лейпциг» просто настолько плох в Лиге чемпионов, что сложно про его усталость говорить.

Мне кажется, букмекеры несколько переоценивают возможности «Баварии» вот в таком текущем составе, что мы, собственно, увидели в последней игре с «Майнцем». Конечно, игра в Мюнхене, но «Лейпциг», если будет играть смело, вполне может доставить «Баварии» некоторые проблемы.

Я бы выбрал ставку «Лейпциг» с форой (+2) за коэффициент 1.71, что-то это многовато для такого соперника. «Бавария» громить-то не должна, в один мяч бы выиграть», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».