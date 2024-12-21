«Ипсвич Таун» — «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Ипсвич Таун» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» победит за 1.80.

У «Ньюкасла» натуральная чёрная полоса. Команда не знала побед на протяжении четырёх туров АПЛ и опустилась в нижнюю половину турнирной таблицы. Тот же «Ипсвич» в пяти последних турах набрал всего на одно очко меньше. Плюс будет играть на своём поле, где по ходу сезона отбирал очки у «МЮ», «Астон Виллы» и «Фулхэма». Так что, ждать хорошего результата от хозяев?

А вот и нет. «Ньюкасл» преодолел нижнюю точку и выдал серию из двух побед — разгромил «Лестер» (4:0) и спокойно высадил из Кубка лиги добротный «Брентфорд» (3:1). При этом «Ипсвич» дома в АПЛ не побеждал вообще, а «Ньюкасл» в гостях частенько забивает по два и более мяча. В общем, на таком фоне коэффициент 1.80 на П2 выглядит подарком.

Состав у «сорок» гораздо, гораздо мощнее. Семь голов в двух предыдущих матчах намекают на то, что команда пошла на взлёт. Ждём победы «Ньюкасла». Вполне стоит подумать о докупке форы (-1.5) с коэффициентом 2.80. До следующей игры у «Ньюкасла» будет пять дней — более чем достаточно для восстановления. Экономить силы смысла нет, а вот добавить уверенности перед важным отрезком сезона твёрдой победой всегда приятно.