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«Дженоа» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Дженоа» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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21 декабря состоится встреча 17-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя «Дженоа» примет «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Наполи» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

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