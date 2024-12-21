«Дженоа» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» победит всухую за 2.70.

Беспроигрышная серия «Дженоа» в чемпионате Италии насчитывает шесть матчей. Дополнительный прилив эмоций и сил команда получила после назначения легендарного Патрика Виейры. В предыдущем туре первенства на воодушевлении «Дженоа» отняла очки у «Милана» (0:0).

Лидер «россонери» Рафаэл Леау заявил, что, даже если бы игра с «Дженоа» продолжалась на 30 минут больше, его команда всё равно не смогла бы забить. Обороняются «грифоны» поистине слаженно. Лишь в одном из семи предыдущих матчей Серии А пропустили больше одного мяча.

И всё же «россонери» знатно вымотали защиту «Дженоа». Нанесли 22 удара. Ведущему борьбу за скудетто «Наполи» это на руку. Антонио Конте хорошо структурировал оборону неаполитанцев, но атаку ещё улучшать и улучшать. «Партенопейцы» пропускают реже всех в Серии А — в среднем 0,6 гола за матч, забивают — 1,5 мяча.

Усложняет для Конте задачу повышения результативности травма Хвичи Кварацхелии. Грузин получил повреждение в матче с «Лацио» (0:1). Выбыл примерно на месяц. Без него в предыдущем туре чемпионата Италии неаполитанцы одержали волевую победу над «Удинезе» (3:1). Один из голов забил Ромелу Лукаку.

Скорее всего, «Наполи» обыграет «Дженоа» со счётом 1:0 или 2:0. Предлагаем поставить на то, что гости победят и не пропустят. «Грифоны» создают слишком мало моментов. По воротам «Милана» они не нанесли ни одного удара в створ. Реже в Серии А забивает только «Лечче».