«Барселона» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Вредного букмекера

Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.95.

«Вводные данные:

команда А — выиграла в чемпионате лишь одну из шести предыдущих встреч; команда Б — одержала шесть побед подряд в лиге, ещё три — в Лиге чемпионов и две — в Кубке; букмекеры считают явным фаворитом (коэффициент меньше 2.00 на П1) хозяев.

Не находите это странным? Всё здесь в порядке с котировками?

Да, речь о великой «Барселоне», которая впечатлила футбольный мир на старте сезона. Но дальше у Флика пошли проблемы – к его тактике приспособились, футболисты выдохлись из-за сверхактивного прессинга, скамейка не помогает, а тут ещё и по очкам вышли на график худшего сезона Хави. Провал?

Пока нет, однако добавим ещё и травму Ямаля. Юную звезду почему-то забыли заменить, и он выбыл на несколько недель. В такой ситуации рука сама тянется проверить Х2 на «Атлетико» – можно даже не рисковать ставкой на П2, ведь непроигрыш гостей идёт за достойные 1.95.

У команды Симеоне как раз противоположный сценарий развития событий. Диего достаточно долго был в поиске баланса, настраивал атакующий футбол, внедрял новых исполнителей и задействовал широкую ротацию.

Где-то на перестановки влияли травмы, где-то тренер специально давал отдых из-за плотного календаря – всё это мешало сыгранности. Но Симеоне и не спешил, зато теперь пожинает плоды. «Атлетико» на серии из 11 побед, по потерянным очкам идёт на чистом первом месте в Примере, да и в Лиге чемпионов имеет все шансы на топ-8 после провального старта», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».