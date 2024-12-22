«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Тоттенхэма» за 2.12.

«Ливерпуль» демонстрирует один из самых стабильных футболов в этом сезоне среди всех европейских топ-клубов. Последнее поражение датируется серединой сентября. Но, разумеется, здесь есть несколько «но». Во-первых, сохранять стабильность на протяжении длительного времени в условиях такого плотного календаря невероятно сложно.

Вторая причина кроется в кадровой ситуации. Арне Слот сейчас столкнулся с проблемой крайних защитников. Эндрю Робертсон получил красную карточку в игре с «Фулхэмом», а Конор Брэдли и Костас Цимикас пока ещё находятся в лазарете. Грек, вероятно, успеет восстановиться, но точно не успеет набрать лучшую форму. А это чревато провалами в обороне.

И это отличные новости для «Тоттенхэма», который накануне выбил из Кубка лиги Англии проснувшийся «Манчестер Юнайтед», забив тому четыре мяча. Вероятно, «Ливерпуль» сможет сохранить стабильность и набрать очки, но выйти сухим из воды здесь точно не получится. Думаем, даже можно рискнуть и проверить ставку «индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча». Кстати, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» обычно проводят весёлые матчи друг с другом, в четырёх последних на двоих забили 19 голов.