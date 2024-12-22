«МЮ» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «МЮ» — «Борнмут».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Как и предполагалось, назначение Рубена Аморима не устранило разом всех проблем одного из самых титулованных клубов Англии. Результаты нестабильны, пропускает команда много и исправно. От этого и будем отталкиваться.

Манкунианцы не защищены от потери очков в матче с «Борнмутом». «Вишни» вышли на новый уровень и проводят лучший сезон в истории. Занимают шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от расположившегося на четвёртом месте «Ноттингем Форест» составляет три очка. «Вишни» уступили только пять раз за 16 встреч.

В предыдущем туре чемпионата Англии «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). «Вишни» нанесли без малого 30 ударов, девять из которых пришлись в створ. Атака неслабая, но в гостях они пропускают в два раза чаще, чем дома. На «Олд Траффорд» сохранить ворота на замке подопечным Ираолы будет сложно. Манкунианцы жаждут проявить себя перед новым тренером. Проверим ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Шесть из восьми последних очных матчей получились результативными.