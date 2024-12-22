«Эвертон» — «Челси»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Эвертон» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.93.

История очных встреч на «Гудисон Парк» всецело на стороне «Эвертона». Пять побед в шести предыдущих случаях. Всего-навсего один раз за последние пять сезонов «Челси» оказался сильнее в Ливерпуле. Но в этот раз, похоже, серия прервётся. «Челси» видится одним из главных претендентов на победу в АПЛ — заслуженное второе место в турнирной таблице.

«Синие» выиграли восемь встреч подряд во всех турнирах. Это лучшая победная серия с сезона-2016/2017, когда под руководством Антонио Конте клуб стал чемпионом Англии. Лондонцы идут правильным курсом. Об «Эвертоне» того же сказать нельзя. Он бьётся за выживание. «Эвертон» идёт на 16-й строчке в турнирной таблице.

Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ипсвича» составляет три очка. Борьба за выживание — хороший мотиватор, но у «Челси» стимул не хуже. Проверим П2 + ТБ 1.5 мяча. Результативность у «аристократов» лучшая в АПЛ. В среднем за встречу забивают 2,3 мяча. Как минимум два гола «ирискам» должны забить.