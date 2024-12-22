«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: определён фаворит центрального матча тура АПЛ

В воскресенье, 22 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 55% вероятности.

«Тоттенхэм» получил на свою победу коэффициент 4.50, что можно представить как 22% вероятности. Ничейный исход немного вероятнее (4.15, 23%)

Зато большого преимущества в счёте гости получить не должны, считают эксперты. Коэффициент на победу хозяев с форой (+1) в районе 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Сделать ставку на гол в первые 15 минут предлагается за 2.35, гол в каждом тайме идёт за 1.38.