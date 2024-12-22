«Монца» — «Ювентус»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Монца» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.20.

Складывается сезон для «Монцы» ужасно: предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Безвыигрышная серия подопечных Несты в первенстве насчитывает восемь встреч (три ничьих против пяти поражений). Всё из-за огромного количества травм. А матч с «Ювентусом» ещё и пропустит из-за перебора жёлтых карточек сын Паоло Мальдини (ещё одной легенды «Милана») — Даниэль.

У «Ювентуса» тоже не всё гладко, но всяко лучше, чем у «Монцы». «Старая синьора» потеряла очки в четырёх предыдущих турах Серии А, из-за чего опустилась на шестое место в турнирной таблице. С другой стороны, она до сих пор идёт без поражений (шесть побед и 10 ничьих) и преуспевает в других турнирах.

На прошлой неделе подопечные Тьяго Мотты победили «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов, а во вторник разгромили «Кальяри» (4:0) в Кубке Италии.

На почве неудовлетворительных результатов в первенстве у Влаховича возник конфликт с болельщиками. Чтобы к нему не возвращаться, нужно как минимум обыгрывать «Монцу», а дальше посмотрим. Возьмём П2 + ТМ 3.5 мяча.