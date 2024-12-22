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«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Испании
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В воскресенье, 22 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится встреча 18-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

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Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 8.70 (11% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.70 (17%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сантьяго Бернабеу». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

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