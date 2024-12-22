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«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз Алексея Анисимова

«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз Алексея Анисимова
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.83.

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Мадридский «Реал», кончено, по праву считается фаворитом предстоящего матча. Проблемы решены не все, но вырулить на более-менее стабильную дорогу у него получилось. После гостевого поражения от «Атлетика» из Бильбао (1:2) провёл четыре встречи в разных турнирах и добыл три победы при одной ничьей.

Однако рассчитывать на простую игру даже на домашнем стадионе подопечным Карло Анчелотти не стоит. Дело в том, что они летали в Катар посреди недели, тратили время на дорогу, жертвовали восстановлением и подготовкой. Соперник же последний матч провёл на прошлых выходных и готовился в недельном цикле.

Кроме того, «Севилья» перед концом года взбодрилась. После завершения ноябрьской международной паузы и возобновления клубных чемпионатов она провела пять встреч в разных турнирах и одержала три победы при всего лишь одном поражении. Но, строго говоря, проиграть сегодняшнему «Атлетико» Мадрид со счётом 3:4 — вообще не зазорно.

Оборона мадридского «Реала» в нынешнем сезоне, особенно с учётом некоторых кадровых потерь, похвастаться надёжностью, увы, не может. Недавние три мяча от «Райо Вальекано» (3:3) и два гола от «Аталанты» (3:2) — тому подтверждение. Наверняка мадридцы на своём поле забьют, но выйти сухими из воды у них не получится.

Предлагаем рассмотреть голы в обе стороны. Коэффициент у букмекеров вполне рабочий. Состояние команд располагает. Да и статистика противостояний не против: в шести из семи предыдущих очных встреч забивала и одна, и вторая команда. Счёт может быть как 1:1, так и 2:1 в пользу хозяев.

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