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«МЮ» — «Борнмут»: букмекеры оценили шансы манкунианцев

«МЮ» — «Борнмут»: букмекеры оценили шансы манкунианцев
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22 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут». Встреча пройдёт на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.85, что равно около 54% вероятности.

Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 4.20 — приблизительно 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.02, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

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