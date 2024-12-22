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Названы шансы «Челси» выиграть девятый матч подряд

Названы шансы «Челси» выиграть девятый матч подряд
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22 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Главный арбитр — Крис Кавана.

Лондонцы идут на серии из восьми побед во всех турнирах.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.66, что равно около 60% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 5.60 — приблизительно 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

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