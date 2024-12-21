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«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико» в 18-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.88.

«Барселона» снова допустила непонятную осечку в матче с командой, которая проигрывала всё подряд, много пропускала. Не понимаю, что происходит с командой в последние полтора месяца. Очень хорошие матчи меняются очень слабыми. Левандовски, конечно, много моментов не использовал с «Леганесом», его и быстро заменили. Но без него остроты вообще было мало. Поэтому так ничего и не забили дома. Надо после такого собираться. Лидерство по потерянным снова ускользнуло. Ещё и Ямаля снова потеряли. Но деваться уже некуда: надо побеждать прямого конкурента. Пока «Реал» и «Барса» теряли очки, «Атлетико» не без проблем, но выдал серию из шести побед в чемпионате. И теперь он вровень с каталонцами, но есть игра в запасе.

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Я думаю, это должно как-то разозлить игроков «Барселоны». Тут дополнительный настрой не понадобится. Всё-таки против топовых клубов как минимум на своём поле команда Флика играет здорово. Будет точно очень сложный матч, но я поставлю на победу «Барсы». Думаю, будет либо 1:0, либо 2:1. Левандовски должен исправляться. Рафинья сейчас очень хорош. Даже без Ямаля есть ресурсы. А у «Атлетико» мне так и не нравится игра в обороне. Она не такая надёжная, как в былые времена. И это скажется против каталонского нападения», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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