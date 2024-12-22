«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Вредного букмекера

Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.90.

«Либо «Ливерпуль» делает минимум +5 по потерянным очкам, либо один конкурент может выйти вперёд, а другой – подобраться гораздо ближе. Поэтому смело ставлю на П2 за приличный коэффициент 1.90.

Стилистически «Тоттенхэм» – сладкая булочка для команды Арне Слота. «Шпоры» при любом сценарии лезут в прессинг, заряжены на атакующий футбол и подключаются в атаку большой группой футболистов. Идеальный сценарий для «Ливерпуля». До Рождества ещё есть время, а подарок — вот он!

«Красным» не придется взламывать насыщенную оборону из нескольких эшелонов. Именно в таких матчах у Слота возникают проблемы. Зато когда дело касается игры на встречных курсах, то молниеносная атака не оставляет оппонентам шансов.

У «Ливерпуля» в любой тройке нападения попросту нет медленных форвардов, всё заточено на скорость, у каждого дриблинг. Плюс в команде практически любой обладает шикарным длинным пасом. Поэтому «Тоттенхэм» может спасти только чудо или какая-то невероятная реализация, помноженная на проклятье Дарвина Нуньеса.

«Шпоры» верны себе и не подстраиваются под соперника, они закладывают фундамент на будущее и заодно дарят классное зрелище любителям футбола. Но с результатом частенько бывают проблемы – поэтому клуб и застрял в середине турнирной таблицы с разницей голов «+17» (лучше только у «Ливерпуля» и «Челси»)», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».