«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.75.

«Центральная игра этого тура испанского чемпионата и вообще всего декабря в Ла Лиге. «Барселона» у себя дома будет принимать «Атлетико», который одержал 11 побед подряд во всех турнирах. Если мы проанализируем матчи команды Диего Симеоне, то нужно признать, что атака мадридцев смотрится очень впечатляюще. Но я бы сказал, что она такая не за счёт командных взаимодействий — а за счёт, конечно же, выдающегося индивидуального мастерства целого ряда футболистов.

Ярких игроков в атаке «Атлетико» стало намного больше после летней трансферной кампании. При этом Антуан Гризманн по-прежнему является главной ударной и креативной силой команды. Он напрямую влияет на количество опасных моментов, которые создаёт «Атлетико», что в домашних, что в гостевых встречах.

Если мы посмотрим на статистику, то легко заметить, что вторые таймы «Атлетико» намного результативнее, чем первые — так было в шести из восьми последних матчей. Если мы проанализируем подобные цифры относительно «Барселоны», то в пяти из шести предыдущих матчей вторые таймы также оказывались результативнее первых. Мне кажется, эта тенденция может найти своё продолжение в ближайшем противостоянии команд.

«Атлетико» в порядке — в отличие от «Барселоны». Каталонцы растеряли много очков в последних играх и позволили команде Диего Симеоне нагнать себя в турнирной таблице. Сразу раскрываться и рисковать в гостевой встрече «Атлетико» совершенно точно не будет, поэтому не исключено, что и в этом матче основные события развернутся именно после перерыва.

У обеих команд есть ярчайшие исполнители в атаке. У одной — Антуан Гризманн, Александр Сёрлот и Хулиан Альварес. У другой — нестареющий Роберт Левандовски, не по годам сильный Ламин Ямаль и Рафинья, который вообще проводит лучший год в своей карьере. С такими игроками этот матч обречён на то, чтобы стать богатым на голы. И предположу, что во втором тайме будет забито минимум два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».