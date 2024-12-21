«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Алексея Андронова на матч Примеры 21 декабря

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.93.

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид, два лидера испанского чемпионата играют. Одинаковое количество очков (по 38) у команд. «Барселона» больше всех забила, «Атлетико», как водится, меньше всех пропустил (всего 11 мячей). Интересно, что, если они сыграют вничью, это, в общем, в пользу «Реала» будет, который сможет выйти на первое место в случае собственной победы.

Ну что тут сказать? «Барселона» в последнем туре получила оплеуху дома от «Леганеса». Мне кажется, что для любой команды это было бы чувствительно, уж тем более для гранда испанского чемпионата. И это должно привести команду в чувство перед Рождеством.

Думаю, что, конечно, «Барселона» должна одерживать победу в этом матче. Ну, то есть, что значит должна одерживать победу: она должна сделать всё для того, чтобы её одержать. Как говорил в таких случаях Лобановский, и меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что было сделано для того, чтобы было. Да и я всё-таки поверю в «Барселону». И мне кажется, что 1.93 — хороший коэффициент для домашней победы, тем более, повторюсь, после такой затрещины, которую они получили от «Леганеса». «Атлетико» — команда организованная, но сил, мне кажется, ей здесь не хватит, поэтому я в пользу «Барселоны» сделаю ставку», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».