«Барселона» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на встречу Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: 1:1 за 6.60.

«Барселона» примет на своем поле «Атлетико» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Встреча двух лидеров турнира. Точнее сказать, двух из трёх лидеров — «Реал» идёт вплотную к ним. И, если учесть последние выступления каталонцев, однозначно говорить тут об их победе тяжело.

«Барселона» продолжает очень нестабильно выступать. Не может она даже дважды кряду победить, и это мы говорим про все турниры, а не про только Ла Лигу. Вот вроде бы команда Флика перестала уступать — обошла «Мальорку» (5:1) и выступила вничью с «Бетисом» (2:2), после чего и дортмундскую «Боруссию» в ЛЧ переиграла (3:2). Затем была встреча с «Леганесом» — там «Барса» уж точно рассчитывала на победу. Но нет — быстрый пропущенный гол заставил нервничать каталонцев, они даже не сравняли в итоге, 0:1.

На фоне своего соперника «Атлетико» выглядит намного лучше. Если брать последние месяцы, то это вообще лучший клуб Испании. Он только выигрывает во всех турнирах — как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. В еврокубке мадридцы, к примеру, уверенно одолели «ПСЖ» (2:1). В Примере же у команды Симеоне далеко не всегда были равные соперники. Но та же «Барса» в подобных встречах проигрывала, как я говорил. «Атлетико» же держался и побеждал часто в доминирующей манере.

Успешная серия позволила «матрасникам» не только обойти «Реал» в таблице, но и сравняться с «Барселоной» по очкам. И это ещё при том, что у них есть матч в запасе, как, кстати, и у географического соседа. Так что, видимо, скоро «Атлетико» и «Реал» будут бороться за первое место, а «Барселона» будет их догонять.

Но это большая и важная игра. Тут говорить о 100-процентном проигрыше «Барселоны» глупо — настрой у неё будет явно боевой. В основном команда Флика терпела неудачи в матчах со слабыми соперниками недавно. Тут же ставки совсем другие», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».