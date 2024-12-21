Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Барселона» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют — нет за 2.42.

«Матч между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» станет центральным в 18-м туре испанской Примеры.

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу с 38 очками после 17 матчей, опережая «Атлетико» только по дополнительным показателям. Однако в последних играх команда Ханси Флика демонстрирует нестабильность, одержав лишь две победы в пяти матчах. В предыдущем туре «Барса» сенсационно уступила «Леганесу» со счётом 0:1, несмотря на доминирование по владению мячом и количеству ударов.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, команда потеряла из-за травмы Ламина Ямаля, который, по прогнозам, вернётся на поле только в начале января. Также не смогут принять участия в матче Кристенсен и Бернал.

Подопечные Диего Симеоне располагаются на втором месте с теми же 38 очками и матчем в запасе. Мадридцы находятся в отличной форме, одержав 11 побед подряд во всех турнирах. В последнем туре они с минимальным счётом обыграли «Хетафе» (1:0).

В последних пяти очных противостояниях «Барселона» одержала победы над «Атлетико», что свидетельствует о её преимуществе в недавних встречах. Однако текущая форма и кадровые проблемы каталонцев могут повлиять на исход предстоящего матча.

Надёжная защита «Атлетико» и проблемы «Барселоны» в атаке могут привести к тому, что одна из команд не сможет отличиться. Поставим на исход: обе команды забьют — нет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android