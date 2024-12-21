«Дженоа» — «Наполи»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» и ТБ 1.5 за 2.14.

«Дженоа» и «Наполи» сыграют в 17-м туре чемпионата Италии. У «грифонов» сейчас идёт шестиматчевая беспроигрышная серия. Началась она ещё при предыдущем тренере. Но его убрали после ничьей с «Комо». Теперь возглавил команду Патрик Виейра. При нём эта серия без проигрышей длится уже четыре матча. И мы видим часто нерезультативные матчи, нулевые ничьи, была такая и с «Миланом» в последний раз. Причём в гостях «Дженоа» и забивает немного, но и пропускает мало.

В рамках этой серии с Виейрой команда успела первую победу свою добыть — 2:0 с «Удинезе». Так что играть с «грифонами» не так просто сейчас. Сдерживать большие команды тоже они научились.

«Наполи» — один из претендентов на чемпионство. После двух поражений подряд от «Лацио» в чемпионате и в Кубке смог он обыграть «Удинезе», причём в сложном матче. Уступали неаполитанцы, но дожали в концовке, всё-таки сделали счёт 3:1 и по делу победили. Во втором тайме команда Конте больше создала моментов, постоянно атаковала.

Сейчас «Наполи» понимает прекрасно, что «Аталанта» лидирует, что «Интер» по потерянным очкам является главным претендентом на чемпионство. Конкуренция очень серьёзная, «Аталанта» реально конкурентноспособна, «Интер» — главный фаворит. Так что разбрасываться очками точно не стоит.

Это не простой выезд. Понятно, что «Наполи» будет тяжело, но я всё-таки думаю, что сейчас уже команда Конте не имеет права на ошибку, даже на такой стадии сезона. Полагаю, что «Наполи» победит. Я возьму комбинированную ставку — победа «Наполи» и общий тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 2.14», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».