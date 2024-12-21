«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.12.

«В 17-м туре чемпионата Англии встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Все прекрасно знают, что у «горожан» сейчас проблемы. За 11 последних матчей с конца октября во всех турнирах всего лишь одна победа, две ничьих и восемь поражений. Это просто какой-то крах всей системы Гвардиолы. И пока непонятно, как команда будет выбираться, за счёт чего. И, кажется, даже сам Пеп не знает, как это сделать.

Ну а здесь соперник «Астон Вилла». Не могу сказать, что слабенькая, а очень приличная, крепкая команда, которая в Лиге чемпионов показывает хорошие результаты и пытается попасть в топ-8. Но этот вопрос открыт, потому что еврокубок взял паузу. А вот в чемпионате дела у «львов» не очень идут. Последнее поражение от «Ноттингем Форест» как-то смазывает вот этот период осенний, когда «Вилла» показывала очень приличный футбол.

Но «Ман Сити» нужно выбираться из этой глубокой ямы. Естественно, «Астон Вилла» — не подарок. В гостях «Сити», естественно, будет сложно. Но, наверное, пора уже набирать очки. И мне кажется, что в этом матче «Ман Сити» начнёт побеждать. Но точно будет сеча-битва, драка за эти очки», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».