«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 21 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.00.

«21 декабря пройдет матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал». «Орлы» достаточно неплохо выступали в последнее время, начали чаще набирать очки. Но в этом мачте, я считаю, им не на что рассчитывать.

«Кристал Пэлас» улучшил свои результаты, в сравнении со стартом сезона. Тогда клуб часто терпел неудачи и все никак не мог выбраться со дна таблицы. Сейчас же, если взять десять матчей коллектива, то проиграл он в них только дважды. В остальных встречах «орлы» набирали очки, по четыре раза победили и сыграли вничью. К примеру, дважды клуб играл с «Астон Виллой» — 2:1 и 2:2, также «Ман Сити» и «Ньюкаслу» он не проиграл – 1:1 и 2:2.

Благодаря таким успехам «Пэлас» поднялся из зоны вылета – сейчас он идет на 15 строчке и отрывается от нее на четыре и более очков. Так что, продолжая в том же духе, «орлы» могут вполне и в середине турнире оказаться, где мы их и привыкли видеть.

«Арсенал» же мы уже привыкли видеть в последние годы борющимся за лидерство. Сейчас клуб тоже в тройке. Хотя отставание от лидирующего «Ливерпуля» у него уже насчитывает шесть баллов. В последних турах у «канониров» была прекрасная возможность сократить этот разрыв – «красные» дважды сыграли вничью. Однако команда Артеты сама умудрилась потерять очки за этот же период – 1:1 с «Фулхэмом» и 0:0 с «Эвертоном».

Важно тут так же сказать, что соперники уже играли друг с другом на неделе – в рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги. Тогда сценарий матча уже был ясен после пятой минуты – у «Кристал Пэлас» получилось быстро открыть счет, после чего инициатива уже перешла к «Арсеналу». В такой прямой атакующий футбол «канониры» не очень любят играть, но тут они справились – во втором тайме Жесус сделал хет-трик, «орлы» же только один гол еще смогли забить – 3:2.

Думаю я, что «Арсенал» победит и сейчас. Он явно сильнее соперника. «Кристал Пэлас», конечно, находится в неплохой форме, так что легкой победы «канониров» не жду. Но состав у них сейчас будет боевой, мотивация бороться за очки в погоне за лидерами тоже есть», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».