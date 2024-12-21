«Барселона» — «Атлетико»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Ла Лиги

21 декабря «Барселона» сыграет с «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Центральная встреча 18-го тура состоится на стадионе каталонцев и стартует в 23:00 мск. У каждого клиента БЕТСИТИ есть возможность получить к данному матчу фрибет до 2000 рублей за регистрацию:

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Обе команды ведут борьбу за чемпионский титул. Однако к очному противостоянию соперники подходят в разном настроении. «Барселона» испытывает кризис и в предыдущем туре потерпела сенсационное поражение от «Леганеса». К тому же проблемы со здоровьем у молодой звезды каталонцев Ламина Ямаля. Игроку диагностировали растяжение связок лодыжки, его участие в матче с мадридским «Атлетико» под вопросом.

«Барселона» добилась всего одной победы в шести последних матчах чемпионата Испании. После 18 туров Ла Лиги у каталонцев при Ханс-Дитере Флике ровно столько же очков, сколько было на данном отрезке при Хави в прошлом сезоне. Безусловно, теперь сине-гранатовые постараются реабилитироваться за поражение. Вероятность победы «Леганеса» в прошлом туре составляла всего 4%.

«Атлетико», наоборот, находится в отличной форме. Коллектив Диего Симеоне набрал ход и имеет победную серию из 11 матчей во всех турнирах. Традиционно надёжной выглядит оборона. Голкипер «матрасников» Ян Облак входит в топ-10 вратарей семи ведущих европейских лиг по проценту отражённых ударов — 77%.

Статистика личных встреч на стороне хозяев. Каталонцы обыграли мадридцев в пяти подряд последних матчах. Обе команды набрали по 38 очков. По дополнительным показателям «Барселона» идёт на первом месте, но у «Атлетико» есть одна игра в запасе.

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