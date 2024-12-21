Александр Усик — Тайсон Фьюри: коэффициенты букмекеров на бой 22 декабря

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Усик и Фьюри выйдут на ринг не ранее 1:30 мск.

На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. В мае Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, но позднее отказался от титула по версии IBF. Организация настаивала на обязательной защите, украинский боксёр предпочёл этому реванш с Фьюри.

Букмекеры считают фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца дают коэффициент 1.50, это примерно 62% вероятности. Шансы Фьюри оценили котировкой 2.90 (около 32% вероятности), а на ничью можно сделать ставку за 15.00 (6%).

На то, что бой продлится всю дистанцию, можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на досрочное завершение можно поставить за 2.40.