Александр Усик — Тайсон Фьюри: прогноз Константина Цзю на бой 22 декабря

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю дал прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри.

Ставка: победа Усика за 1.60.

«Не думаю, что бой завершится досрочно. По моим предположениям, будет дистанция в 12 раундов. Если вмешаются бизнес и заработок, то победит Фьюри и будет трилогия. Но я всё-таки верю, что у Саши будет больше мотивации. Не хочу никого делать фаворитом. Это будет хороший тактический и стратегический бой. Я просто не видел всей подготовки каждого из бойцов. Никто же не рассказывает, что у них происходит, поэтому очень сложно гадать, предугадывать. Но по тому, что я видел, Усик должен во второй раз выиграть», — приводит слова Цзю «РБК Спорт».