Усик — Фьюри: прогноз Тедди Атласа на бой-реванш 22 декабря

Известный тренер Тедди Атлас дал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Ставка: победа Усика за 1.60.

«Я выберу Усика. Думаю, он победит. Этот парень находит способы выигрывать. Это в его ДНК. Не считаю случайностью то, что он всё время побеждает. Он умеет найти способ, как это сделать. Как по мне, самое главное сводится к тому, кто из них оставил больше на ринге в том первом бою. Мне кажется, что это был Фьюри. Если я прав, Усик победит. Если я ошибаюсь, это будет адская битва. В любом случае я считаю, что победа будет за Усиком», — сказал Атлас на YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas.