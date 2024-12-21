Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Усик — Фьюри: прогноз Тедди Атласа на бой-реванш 22 декабря

Усик — Фьюри: прогноз Тедди Атласа на бой-реванш 22 декабря
Комментарии

Известный тренер Тедди Атлас дал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Ставка: победа Усика за 1.60.

«Я выберу Усика. Думаю, он победит. Этот парень находит способы выигрывать. Это в его ДНК. Не считаю случайностью то, что он всё время побеждает. Он умеет найти способ, как это сделать. Как по мне, самое главное сводится к тому, кто из них оставил больше на ринге в том первом бою. Мне кажется, что это был Фьюри. Если я прав, Усик победит. Если я ошибаюсь, это будет адская битва. В любом случае я считаю, что победа будет за Усиком», — сказал Атлас на YouTube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas.

Материалы по теме
Нокаут в первом раунде и ничья! Самые дикие ставки на бой Усик — Фьюри
Нокаут в первом раунде и ничья! Самые дикие ставки на бой Усик — Фьюри
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android