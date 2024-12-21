Александр Усик — Тайсон Фьюри: прогноз Энтони Джошуа на бой

Британский боксёр Энтони Джошуа дал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнётся в 1:30 мск 22 декабря.

Ставка: победа Усика за 1.60.

«Без сомнения, Фьюри — хороший боец, но в нашем спорте всё же есть определённые уровни. Усик чуть не отправил Фьюри в нокаут в прошлый раз. Из таких ситуаций нужно извлекать уроки. Возможно, в следующий раз Фьюри стоит проявить к Усику чуть больше уважения, которого он заслуживает, и тогда Тайсон сумеет показать лучшее выступление. Но лично мне кажется, что Фьюри не сможет победить и в реванше», — заявил Джошуа в интервью Sky Sports.