«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.90.

«Столичные» проиграли всего лишь 3 из 12 предыдущих матчей. Только два раза уступили в основное время, в обоих случаях в гостях из-за банальной усталости. Небольшой перерыв сыграл на руку Спенсеру Карбери. Его подопечные перевели дух и весьма уверенно разделались с «Каролиной». Снова забил Алексей Протас. Также неплохо выступил Иван Мирошниченко.

«Лос-Анджелес» тоже смотрится вдохновлённо. С конца ноября результаты заметно улучшились, а поражения в основное время почти пропали. Однако на дистанции у «Кингз» результаты менее впечатляющие. Хороший отрезок во многом обусловлен удобным календарём и большим количеством домашних игр. В гостях «Лос-Анджелес» выступает куда менее уверенно. Однако это не мешает держаться в топ-3 дивизиона с некоторым запасом.

Немаловажно, что у «Кингз» очень мало времени на восстановление и подготовку после гостевых встреч с «Филадельфией» и «Нэшвиллом». Плотный график на фоне перелётов — это всегда опасно. Предлагаем проверить победу «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов. Хотя, вполне вероятно, «столичные» выиграют в основное время.

По потерянным очкам, а также по соотношению заброшенных и пропущенных шайб «Вашингтон» является лучшей командой лиги. Сбалансированность состава бросается в глаза. Хоккеисты выступают с прекрасной самоотдачей и чётко выполняют инструкции Спенсера Карбери. «Кэпиталз» выглядят зрело. Ещё бы дождаться Овечкина.