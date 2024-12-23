«Металлург» — «Авангард»: назван фаворит матча дня в КХЛ

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23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет «Авангард». Встреча пройдёт на льду стадиона «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.94 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Если каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.92. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.