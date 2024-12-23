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«Металлург» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»

«Металлург» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: «Металлург» победит за 2.32.

Лидеры Восточной конференции в декабре потеряли много очков, в то время как у действующего чемпиона игра пошла. Подопечные Андрея Разина выдали отличную серию — пять побед в основное время против одного поражения. Уступили на выезде московскому «Динамо» (2:3). В последних двух матчах магнитогорцы обыграли конкурентов — «Автомобилист» (4:2) и «Салават Юлаев» (4:2).

Тревожные звонки для омичей прозвенели во встречах с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) и «Ладой» (3:4). Нижнекамцам «ястребы» позволили нанести 38 бросков в створ. В обеих играх пропустили первыми. Примечательно, что в обоих случаях омичи выступали на выезде.

Важная задача для Ги Буше — разобраться с гостевым фактором. «Авангард» выиграл всего-навсего 6 из 16 выездных матчей. Девять из десяти поражений потерпел по итогам 60 минут. Быстро этот вопрос не уладить. Поэтому предлагаем проверить лобовую победу «Металлурга». Он на ходу.

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