«Фиорентина» — «Удинезе»: букмекеры оценили шансы

23 декабря состоится встреча 17-го тура итальянской Серии А, в которой «Фиорентина» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.90 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет 23%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Фиорентина» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.