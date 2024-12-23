«Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Удинезе».

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

На своём поле «Фиорентина» не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше Серии А. Все пять последних домашних матчей выиграны с общим счётом 13:4. «Маленькие зебры» по обыкновению располагаются в середине турнирной таблицы Серии А. Начало сезона выдали бодрое, но силы быстро иссякли.

«Удинезе» уступил в пяти из семи предыдущих встреч. Вничью сыграл с «Эмполи» (1:1), победил располагающуюся в зоне вылета «Монцу» (2:1). Очевидно, что ближайший оппонент сильнее. За этот период подопечные Косты Руньяича забили только пять мячей, а пропустили 14.

Всё плохо у «Удинезе» из-за большого количества травм. В лазарете пребывает почти половина исполнителей основной обоймы. «Фиорентина» не упустит такой замечательный шанс вернуться в победное русло. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча. Два из трёх последних очных матчей закончились именно так. Ещё один ознаменовался ничейным исходом — 2:2.