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Усик — Фьюри 2: результат боя и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Усик — Фьюри 2: результат боя и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик по итогам боя-реванша победил экс-чемпиона в этом весе британца Тайсона Фьюри.

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Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

Букмекеры считали фаворитом боя Александра Усика. На победу украинца давали коэффициент 1.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1750 рублей.

Шансы Фьюри оценивали котировкой 2.25, а на ничью можно было сделать ставку за 15.00.

Заключить пари на полный бой предлагалось за 1.65. На победу Усика по очкам давали 2.30, а заключить пари на успех Александра единогласным решением судей можно было за 2.75.

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