«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 9.40

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: 2:2 за 9.40.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сойдутся в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Центральный матч тура. Потеряют ли «красные» очки в третьем туре кряду? Я считаю, вероятность такого исхода события велика.

«Ливерпуль» начал «буксовать» в последних турах. Поделил очки он в матчах с соперниками, которых в другое время должен был бы обыгрывать – 3:3 с «Ньюкаслом» и 2:2 с «Фулхэмом». Да, это были тяжёлые игры. С «сороками» команда Слота играла всего через три дня после матча с «Ман Сити» (2:0). А в игре с «дачниками» она рано осталась на поле вдесятером. Но всё же в этом сезоне «Ливерпуль» явно имеет чемпионские амбиции. Так что продолжать терять очки ему нельзя.

Первое место в таблице мерсисайдцы смогли сохранить. С 36 очками они всё ещё лидируют. Но преследователи смогли воспользоваться ошибками «Ливерпуля», точнее, один преследователь – «Челси». Между ними теперь разрыв всего в два очка. Хотя у команды Слота ещё есть матч в запасе. «Арсенал» же с третьего места умудрился в двух последних турах тоже сыграть вничью, так что разрыв между ними сохранился.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

«Тоттенхэм» же, я думаю, к этому противостоянию будет подходить как минимум в хорошем настрое. На днях «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед», сделали это с крупным счётом, забив четыре мяча. Хотя сама команда Постекоглу трижды пропустила. Матч был полон ошибок со стороны обоих соперников. Более приближенный к реальности мог бы быть счёт 2:1. Но «Тоттенхэму» важно было выиграть – Постекоглу ведёт клуб к первому за долгое время трофею. Правда, сыграв основным составом, тренерский штаб мог пожертвовать этим матчем с «Ливерпулем».

В АПЛ ситуация у команды далеко не самая лучшая. С 23 очками она идёт на 10-м месте. Да, отставание от еврокубковой зоны не такое больше – два и четыре очка. Но для сильного повышения в турнире надо ждать ещё неудач от сразу трёх вышестоящих соперников – «Брайтона», «Фулхэма» и «Астон Виллы». И это мы ещё не учитываем, что самому «Тоттенхэму» надо стабильно выигрывать. А с этим пока есть проблемы. В пяти последних турах он по два раза победил и проиграл, а также в одной встрече сыграл вничью.

В целом, если бы не две последние ничьи «Ливерпуля», я бы тут отдал ему предпочтение. А так, я уже не уверен в «красных». Сильного преимущества в физической форме у команды Слота тоже нет – она на день раньше «Тоттенхэма» играла в Кубке лиги.

Так что жду у них равного противостояния. «Шпоры» постараются за очки зацепиться. Ставлю на точный счёт 2:2, который оценивается в 9.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»